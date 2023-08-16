Эксперимент на поле боя. Тепловизоры помогают украинским военным разминировать территории — CNN 16 августа, 10:30 Тепловизоры помогают военным с разминированием территорий (Фото:Скриншот видео CNN)

Украинские военные используют экспериментальную технику тепловизионной съемки, чтобы выявлять на поле боя российские мины. Об этом сообщает CNN.



Журналисты посетили передовые позиции бойцов Нацгвардии возле поселка Работино Запорожской области. Они устанавливали тепловизионную камеру на беспилотник, которая способна обнаружить десятки тепловых следов. Некоторые из них являются кратерами, но многие — едва скрытые под поверхностью мины.

Видео дня

По словам военных, такая тактика оказалась эффективной. CNN получило видео, на котором видно, как мины подрываются специальными украинскими зарядами, которые детонируют и по крайней мере частично устраняют угрозу.

Фото: Скриншот видео CNN

Фото: Скриншот видео CNN

Стоят дроны с тепловизионными камерами около $5 000 за штуку, сообщает телеканал. Однако масштабы задач огромные. По данным Украины, во время контрнаступления попадается по пять российских мин на квадратный метр территории.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление ВСУ продвигается медленными темпами, потому что операция началась позже, чем планировалось, и у россиян было время, чтобы создать минные поля.

Об этом писала и WP, заявив, что перед контрнаступлением Украина получила менее 15% от всего саперного и инженерного оборудования, которое просила у западных партнеров.