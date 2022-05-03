«Море огня и смерти»: украинские десантники устроили военным РФ «настоящий Армагеддон» — видео 3 мая, 16:57 Цей матеріал також доступний українською По оккупантам был нанесен удар реактивной артиллерии (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ разгромили российских военных, пытавшихся укрыться в одном из украинских населенных пунктов.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Обнаружив с помощью разведывательного дрона позиции ВС РФ, десантники передали их координаты подразделению реактивной артиллерии, которые устроили захватчикам «настоящий Армагеддон».

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«Море огня и смерти получили российские оккупанты от украинских десантников. Один из временно занятых противником населенных пунктов стал для подразделений противника последним местом сбора войск в конце времен», — говорится в описании к обнародованному видео операции по уничтожению военнослужащих РФ и их техники.

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