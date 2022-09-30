ВСУ отразили ряд вражеских атак, ударили по пяти командным пунктам и шести складам войск РФ — Генштаб 30 сентября, 08:00 Генштаб рассказал об успешных действиях ВСУ (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 30 сентября.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение шести опорных пунктов, двадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов РФ.

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Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили семь БПЛА, в том числе пять — иранского производства, один вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять командных пунктов, пятнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, один зенитный ракетный комплекс и восемь других важных объектов.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли пять ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам.

От вражеских ударов пострадало около 50 населенных пунктов, среди которых Славянск, Краматорск, Бахмут, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Никополь, Вознесенск, Павловка, Высокополье, Белогорка и Мирное.

Также войска РФ вели огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Сеньковка и Сосновка Черниговской области и Нововасиловка и Павловка Сумской области;

на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Петропавловка и Куриловка;

на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Богородичное, Голубые Озера, Щурово, Диброва и Озерное;

на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Северное и Майорск;

на Авдеевском направлении — в районах населенных пунктов Тоненькое, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Новополь, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Железнодорожное, Зеленая Роща, Дорожнянка и Новоукраинка.

на Южнобужском направлении от обстрелов пострадали районы более пятидесяти населенных пунктов вдоль линии столкновения, в частности, Архангельское, Белоусово, Сухой Пруд, Широкое, Безымянное, Апрельское, Ивановка, Заря, Ольгино, Лиманы, Благодатное, Правдино, Мирное и Александровка.