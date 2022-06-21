ВСУ разгромили командно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами ВС РФ — видео

21 июня, 14:10
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В результате артудара на позициях оккупантов началась детонация боеприпасов (Фото:Коллаж НВ)

В результате артудара на позициях оккупантов началась детонация боеприпасов (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами российских оккупантов.

Видео удара по захваченному ВС РФ объекту опубликовала во вторник, 21 июня, 40-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ имени великого князя Витова.

Благодаря воздушной разведке украинские военные заметили здание, на ворота которого был нанесен символ "V", а по периметру вырыты окопы.

Видео дня

В результате артиллерийского удара на позициях рашистов вспыхнул пожар, из-за которого началась детонация хранившихся там боеприпасов.

В то же время потери противника в живой силе не уточняются.

https://www.youtube.com/embed/KKd9-CeERQU
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерийский удар Война России против Украины

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