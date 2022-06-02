ВСУ разгромили колонну российских танков — видео
Атака оккупантов на позиции ВСУ провалилась (Фото:Коллаж НВ)
Украинские военные разгромили колонну российских танков, пытавшихся пройти через село, чтобы атаковать позиции ВСУ.
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Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook фонд Повернись живим.
На нем видно, как бронетехника оккупантов движется по разрушенным улицам какого-то населенного пункта, пока не попадает под обстрел.
«Совместно с собратьями из 54-й бригады, воины К2 уничтожили один из танков врага, пришедших обстреливать позиции защитников Украины. Остальные танки сбежали, и все, чего добились — поразили уничтоженные их же артиллерией гражданские дома», — говорится в описании к видео.
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