«Новая Чернобаевка». ВСУ разгромили очередную колонну оккупантов, прибывающих из Курской области — Арестович 2 апреля, 16:31 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Facebook)

Российские оккупанты пытаются ввести на территорию Украины свои войска из Курской области, ВСУ наносят им сильный удар.

Об этом сообщил во время брифинга советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



Он отметил, что колонны военной техники из РФ не представляют угрозы Сумам, Чернигову и Киеву.

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«Это не создание новой ударной группировки, а попытка удержать войска от поражения. Просто ставят заслон. По одной из таких колонн был нанесен удар ночью. Фактически появилась новая Чернобаевка, которая вчера тоже случилась 13 и 14 раз», — сказал Арестович.

Также сообщается, что в Киевской области Вооруженные силы Украины уже освободили от российских оккупантов более 30 населенных пунктов.

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