Украинские защитники обратили в бегство целый «муравейник» оккупантов под Соледаром — видео 12 января, 17:17 Оккупанты не смогли укрыться от украинской аэроразведки (Фото:Коллаж NV)

Украинская аэроразведка показала провальную попытку российских оккупантов атаковать позиции Сил обороны на окраине Соледара Донецкой области.

Соответствующее видео в четверг, 12 января, опубликовал у себя в Telegram-канале украинский боец с позывным Мадяр.

«Просто муравейник», — прокомментировал он количество захватчиков, выдвинувшихся на штурм позиций ВСУ.

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На обнародованных кадрах видно, как около 30 россиян, которые движутся под прикрытием деревьев, однако благодаря украинским разведывательным дронам попадают под обстрел, в результате чего несут потери и бегут с поля боя.

«Все, отбили. Молодцы пацаны, отбили. Бегут… Если бы это не был онлайн, я бы сказал, что с ускорением бегут», — отметил Мадяр.

Российская пропаганда ранее отчиталась со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» города, однако в украинском Генштабе это опровергли, заявив, что в городе продолжаются уличные бои.

Западные разведки информацию о «взятии» Соледара российскими войсками также не подтверждают.