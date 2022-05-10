Большая часть уничтожена: ВСУ разбили колонну ВС РФ, которая шла в наступление на Донбассе — видео

10 мая, 13:18
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ВСУ уничтожили 7 единиц техники и множество солдат (Фото:Скриншот видео Повернись живим)

ВСУ уничтожили 7 единиц техники и множество солдат (Фото:Скриншот видео Повернись живим)

Военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ разбили колонну российской техники, которая шла в наступление на Донбассе.

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Соответствующее видео, снятое разведгруппой К2, обнародовал во вторник, 10 мая, фонд Повернись живим.

«Враг думал, что его колонна пройдет маршем и без сопротивления захватит один из городов Донбасса, но „что-то пошло не так“. Оккупантов „тепло“ встретили ЗСУ. Из 12 единиц техники орков 7 были уничтожены. Вместе с „железом“ уничтожено и большинство рашистской пехоты. А те, кому удалось уцелеть — сбежали», — говорится в описании к опубликованным кадрам.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Российские военные Российская военная техника Война России против Украины

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