Украинская артиллерия разгромила на Донбассе колонну бронетехники РФ — видео

11 апреля, 13:02
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Два танка полностью уничтожены, а еще несколько получили серьезные повреждения (Фото:Коллаж НВ)

Два танка полностью уничтожены, а еще несколько получили серьезные повреждения (Фото:Коллаж НВ)

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Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили на Донбассе колонну российской бронетехники.

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Видео разгрома захватчиков было обнародовано в понедельник, 11 апреля, боевой разведывательной группой К-2.

«Уничтожены два танка оккупантов и еще несколько горят, аж роща шумит. Продолжение следует…», — пообещали украинские военные.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские танки Война России против Украины

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