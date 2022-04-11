Украинская артиллерия разгромила на Донбассе колонну бронетехники РФ — видео
Два танка полностью уничтожены, а еще несколько получили серьезные повреждения (Фото:Коллаж НВ)
Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили на Донбассе колонну российской бронетехники.
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Видео разгрома захватчиков было обнародовано в понедельник, 11 апреля, боевой разведывательной группой К-2.
«Уничтожены два танка оккупантов и еще несколько горят, аж роща шумит. Продолжение следует…», — пообещали украинские военные.
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