Украинская артиллерия разгромила на Донбассе колонну бронетехники РФ — видео 11 апреля, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Два танка полностью уничтожены, а еще несколько получили серьезные повреждения (Фото:Коллаж НВ)

Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили на Донбассе колонну российской бронетехники.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Видео разгрома захватчиков было обнародовано в понедельник, 11 апреля, боевой разведывательной группой К-2.

«Уничтожены два танка оккупантов и еще несколько горят, аж роща шумит. Продолжение следует…», — пообещали украинские военные.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.