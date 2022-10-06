Пытались сбежать с награбленным. Появилось видео с разбитой колонной оккупантов возле Лимана 6 октября, 12:19 Оккупанты пытались сбежать из Лимана с награбленным (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Появилось видео разбитой колонны российских оккупантов, которые пытались сбежать из Лимана Донецкой области с награбленным.

Ролик опубликовал у себя в Telegram журналист Юрий Бутусов.

«Разгромленная российская техника с награбленным. Оккупанты пытались выйти из Лимана и забрать побольше всего с собой», — написал он.

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2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.

Позже Череватый сообщил, что часть оккупантов была уничтожена, часть — взята в плен, а часть смогла выйти из окружения колоннами или малыми группами.