Пытались сбежать с награбленным. Появилось видео с разбитой колонной оккупантов возле Лимана

6 октября, 12:19
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Оккупанты пытались сбежать из Лимана с награбленным (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Оккупанты пытались сбежать из Лимана с награбленным (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Появилось видео разбитой колонны российских оккупантов, которые пытались сбежать из Лимана Донецкой области с награбленным.

Ролик опубликовал у себя в Telegram журналист Юрий Бутусов.

«Разгромленная российская техника с награбленным. Оккупанты пытались выйти из Лимана и забрать побольше всего с собой», — написал он.

Видео дня

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.

Позже Череватый сообщил, что часть оккупантов была уничтожена, часть — взята в плен, а часть смогла выйти из окружения колоннами или малыми группами.

https://www.youtube.com/watch?v=1dSIntImGNE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Донецкая область Война России против Украины Лиман

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