Появилось видео самоубийственной атаки российских танков 9 ноября, 13:18 Атака россиян захлебнулась (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ показало разгром колонны бронетехники ВС РФ.

Соответствующее видео было обнародовано в его Telegram-канале в среду, 9 ноября.

На нем видно около восьми единиц техники, движущейся по проселочной дороге и окрестным полям.

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Один из танков ведет огонь по позициям Сил обороны, однако в какой-то момент происходит сильнейший взрыв.

В результате эффективной работы украинских военных, атака ВС РФ захлебнулась.

По имеющимся данным, колонна российских захватчиков двигалась со стороны временно оккупированной Николаевки Луганской области на Спорное Донецкой области.