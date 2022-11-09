Появилось видео самоубийственной атаки российских танков
Атака россиян захлебнулась (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)
Управление стратегических коммуникаций ВСУ показало разгром колонны бронетехники ВС РФ.
Соответствующее видео было обнародовано в его Telegram-канале в среду, 9 ноября.
На нем видно около восьми единиц техники, движущейся по проселочной дороге и окрестным полям.
Один из танков ведет огонь по позициям Сил обороны, однако в какой-то момент происходит сильнейший взрыв.
В результате эффективной работы украинских военных, атака ВС РФ захлебнулась.
По имеющимся данным, колонна российских захватчиков двигалась со стороны временно оккупированной Николаевки Луганской области на Спорное Донецкой области.