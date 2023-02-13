ВСУ разбили элитную бригаду морской пехоты РФ под Угледаром — Politico
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
В боях под Угледаром ВСУ полностью разгромили элитную 155-я бригаду морской пехоты из Владивостока. На этом направлении ежедневно погибали 150−300 российских морпехов.
Об этом сообщает Politico.
Как пишет американское издание, она была разбита включительно с командным составом.
«155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз — после Ирпеня и Бучи, второй раз — после поражения под Донецком. А сейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром», — рассказал представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
По его словам, на этом направлении ежедневно погибали 150−300 российских морпехов, а также за неделю было уничтожено около 130 единиц вражеской техники, в том числе 36 танков.
К слову, 155-я бригада уже терпела сокрушительное поражение на востоке Украины еще в ноябре 2022 года под Павловкой.