Чтобы уменьшить российские обстрелы. ВСУ пытаются отбросить окупантов хотя бы на 20 км от воды в Херсонской области — Гуменюк 12 марта, 09:42 Наталья Гуменюк (Фото:Скриншот с видео)

Силы обороны Украины пытаются отодвинуть российскую оккупационную армию хотя бы в 20 км от среза воды в Херсонской области, чтобы уменьшить количество обстрелов.

Об этом в эфире национального телемаратона Єдині новини рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



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«Позиции врага могут разворачиваться на тех территориях, с которых он достигает правобережья. Силы обороны работают, чтобы выбить их из полосы хотя бы 20 км от среза воды, чтобы эти обстрелы прекратить или критически снизить. Тем не менее, враг пытается выискивать способы расположения вооружения даже среди домов местных жителей на временно оккупированном левобережье», — заявила Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты продолжают обстреливать местное население с целью устрашения.

«Обстреливая из минометов те же Олешки, они выдают это за обратную работу Сил обороны в противовес тем обстрелам, которые сделали сами», — сказала Гуменюк.

Она добавила, что работа Сил обороны по вражеским РСЗО и артиллерийским установкам имеет свои результаты. Впрочем, пока безопасность в регионе украинские военные гарантировать не могут, поэтому жителям правого берега Херсонской области стоит либо эвакуироваться из населенных пунктов, расположенных критически близко к зоне обстрела, либо обустраивать и использовать укрытия.

За минувшие сутки, 11 марта, армия РФ совершила 29 обстрелов Херсонской области, выпустив 156 снарядов из тяжелой артиллерии и Градов. Город Херсон враг обстрелял три раза, сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

