В ВСУ начали проверку комплектования воинских частей и распределения личного состава

В Вооруженных силах Украины начали проверку укомплектованности воинских частей и справедливости распределения личного состава. Это решение направлено на «более рациональное использование человеческого капитала».

Об этом в среду, 29 июля, сообщили в Генштабе ВСУ.

В Генштабе отметили, что проверка охватит бригады, полки и корпуса. В ходе нее оценят фактическое состояние укомплектованности подразделений и эффективность распределения личного состава, а также определят направления для улучшения кадрового обеспечения.

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Особое внимание будет уделено тому, насколько справедливо распределяются военнослужащие с учетом потребностей частей, выполняющих боевые задачи на различных участках фронта.

В Генштабе подчеркнули, что такие меры должны повысить боеспособность войск, обеспечить кадровый баланс и способствовать более рациональному использованию человеческого потенциала.

«Любые системные изменения в армии начинаются с изменения отношения к человеку», — подытожили в Генеральном штабе ВСУ.

Увольнение Сырского и назначение Драпатого — главное

Вечером 21 июля Зеленский заявил, что Александр Сырский покидает пост главнокомандующего ВСУ, который он занял в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Новым главнокомандующим стал 43-летний командующий Объединенными силами Михаил Драпатый.

Увольнение Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

22 июля Сырский прокомментировал свою отставку и заявил, что будет служить Украине до победы.

В этот же день Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ. Начальником Генерального штаба в его команде станет генерал-майор Игорь Скибюк — бывший командующий ДШВ.

22 июля исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара встретился с Драпатым. Они договорились «быть честными друг с другом» и максимально переносить войну на территорию РФ.