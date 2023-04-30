Была «костью в горле». Украинские военные провели успешный штурм позиции Бассейн на Бахмутском направлении
Украинские военные штурмуют позицию Бассейн на Бахмутском направлении (Фото:Скриншот с видео)
Группа разведчиков 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода вместе с аэроразведкой и минометчиками провели успешный штурм позиции Бассейн на Бахмутском направлении.
Об этом сообщается на Facebook-странице 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.
«Битва за каждую позицию на Бахмутском направлении оказывает огромное влияние на оборону восточного региона. Бассейн – не исключение. Несколько месяцев он был "костью в горле" для наших воинов, поэтому его штурм был вопросом времени», - говорится в сообщении.
Украинским военным удалось вытеснить с позиции группировки российской армии, которая в несколько раз превосходила по количеству.