Была «костью в горле». Украинские военные провели успешный штурм позиции Бассейн на Бахмутском направлении 30 апреля, 13:45 Украинские военные штурмуют позицию Бассейн на Бахмутском направлении (Фото:Скриншот с видео)

Группа разведчиков 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода вместе с аэроразведкой и минометчиками провели успешный штурм позиции Бассейн на Бахмутском направлении.

Об этом сообщается на Facebook-странице 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

«Битва за каждую позицию на Бахмутском направлении оказывает огромное влияние на оборону восточного региона. Бассейн – не исключение. Несколько месяцев он был "костью в горле" для наших воинов, поэтому его штурм был вопросом времени», - говорится в сообщении.

Видео дня

Штурм позиції "Басейн".



Невелика група розвідників 28-ої ОМБр у взаємодії з аеророзвідкою та мінометниками змогла вибити з "Басейну" угруповання військ противника, що у кілька разів переважало за кількістю. Штурм позиції очима лицарів та з висоти пташиного польоту - у відео pic.twitter.com/8jLhcALDCR — NV (@tweetsNV) April 30, 2023

Украинским военным удалось вытеснить с позиции группировки российской армии, которая в несколько раз превосходила по количеству.