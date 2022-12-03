Совершенствовали взаимодействие между штабами. ВСУ провели учения возле границы с Беларусью — видео 3 декабря, 22:52 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что украинские военные провели учения возле границы с Беларусью. В ходе тренировок они отработали слаженность действий.

Соответствующие видео Павлюк опубликовал в Telegram.

По его словам, в учениях приняли участие 120 отдельная бригада терробороны и подчиненные воинские части.

«Проведена работа по совершенствованию взаимодействия между низшим и высшим штабами. Проверены практические навыки, умение и слаженность действий в работе офицеров управления и подчиненного личного состава», — говорится в сообщении.



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