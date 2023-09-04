Что дает прорыв первой линии обороны: ISW объясняет перспективы дальнейшего продвижения ВСУ в Запорожской области 4 сентября, 08:58 Украинские военные на линии фронта в Запорожской области, август 2023 (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Прорыв первой линии российской обороны вблизи села Работино дает Вооруженным силам Украины шанс на более свободные маневры с использованием техники и может свидетельствовать, что дальнейшие оборонительные линии россиян защищены слабее.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Аналитики ISW называют «чрезвычайно откровенными» комментарии изданию The Guardian бригадного генерала Александра Тарнавского, который возглавляет подразделения Сил обороны Украины на южном направлении. Тарнавский подтвердил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге и прокомментировал перспективы дальнейшего продвижения украинских сил на западе Запорожской области. В частности он указал, что подготовленные россиянами оборонительные позиции непосредственно перед ВСУ и дальше на юг по направлению продвижения Украины могут быть менее сложными для украинских сил.

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Тарнавский также отметил, что российские войска посвятили 60% своего времени и ресурсов строительству серии оборонительных позиций, которые украинские войска сейчас прорвали, и лишь по 20% - каждому из двух следующих защитных слоев обороны дальше на юг. Эта прорванная линия российских оборонительных позиций состоит из системы взаимосвязанных российских окопов и блиндажей, защищенных противотанковыми рвами и плотными минными полями. Поэтому отчет Тарнавского, считают аналитики, подтверждает предыдущие наблюдения ISW о том, что российские войска, вероятно, не расширили на дальнейшие оборонительные звенья подобные сложные приготовления, в частности относительно плотности минных полей. В то же время оборонительные позиции россиян неоднородны по своей мощности на западе Запорожской области, поэтому описание Тарнавским более слабых российских оборонительных позиций может касаться лишь ближайшего района возле Работино, предупреждают аналитики. Тарнавский также прокомментировал важность украинских усилий на юге Украины, позволяя предположить, что продвижение ВСУ на западе Запорожской области сейчас является оперативным приоритетом Украины.

Инфографика: ISW

Эксперты ISW отдельно отмечают заявления ряда представителей украинского командования о том, что атакующие силы ВСУ сейчас могут действовать несколько свободнее в районах с меньшим количеством российских минных полей. Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун 3 сентября заявил, что минные поля вблизи следующей серии российских оборонительных позиций менее плотные, чем начальный слой обороны, через который продвигались украинские войска. Штупун и Тарнавский также отметили, что ВСУ могут развернуть и задействовать больше техники в этих районах до следующего российского оборонительного слоя, хотя признали, что минные поля все еще представляют значительную угрозу для украинских войск. Тарнавский рассказал, что в начале контрнаступления ВСУ потратили на разминирование больше времени, чем ожидали, а огонь российской артиллерии и авиации заставил украинскую пехоту проводить разминирование только ночью. Штупун добавил, что плотные минные поля вынудили ВСУ осуществлять прорывы только на узких путях — именно таким является назначение минных полей согласно российской оборонной доктрине, напоминают в ISW. Однако теперь украинские силы могут иметь лучшие позиции для более свободных маневров в тактическом тылу российской оборонительной линии, прорванной ВСУ, отмечают аналитики. В то же время они не исключают, что дальше украинские силы могут снова встретить очень плотные минные поля на определенных участках слоев российской обороны. Несмотря на то, что ВСУ, безусловно, ждут дальнейшие тяжелые бои, Тарнавский подчеркнул, что украинские силы успешно прорвали самое сложное звено российской обороны.

В украинском командовании предполагают, что мощность следующей серии российских оборонительных позиций вокруг Работино, вероятно, будет зависеть от состава российских сил в этом районе. Тарнавский сообщил, что в районе Работино ВСУ уничтожают российские подразделения, которые обеспечивают прикрытие отступающих оккупационных сил. По его словам, российские войска на дальнейших позициях сосредоточены на отдельных участках (вероятно, опорных пунктах, предполагают в ISW), а не действуют как сплошная линия обороны. Советник президента Украины Александр Родянский тоже заявил, что будущие оборонительные линии россиян не настолько хорошо защищены. Штупун отметил, что для обороны в этом районе оккупанты разворачивают резервы неизвестного качества. В ISW предполагают, что он имеет в виду передислокацию ранее истощенных подразделений 7-й гвардейской воздушно-десантной и 76-й гвардейской десантно-штурмовой (ВДВ) дивизий в район Работино из других участков театра боевых действий. По словам Тарнавского, россияне разворачивают резервы, набранные как в Украине [на оккупированных территориях], так и в России — вероятно, ссылаясь на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова от 1 сентября о том, что военные РФ развернули элементы новосозданной 25-й «резервной» армии, чтобы позволить российским силам продолжать передислокации вдоль фронта для укрепления обороны на юге Украины. Тарнавский отметил, что российские войска рано или поздно останутся без лучших своих солдат, что даст украинским силам толчок для дальнейшего наступления. В то же время он признал, что и Украина также теряет своих «самых сильных и лучших» военных, и поэтому должна сосредоточиться на определенных участках фронта. Штупун оптимистично предположил, что дополнительные успехи Украины позволят ВСУ привлечь больше личного состава к текущему прорыву российской обороны на западе Запорожской области.

Инфографика: ISW

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия и 3 сентября продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска вели наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области). Геолоцированные кадры, опубликованные 2 и 3 сентября, свидетельствуют, что украинские силы контролируют юг Клещиевки. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что украинские силы достигли неопределенных успехов в направлении Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Несколько российских источников заявили, что ВСУ продолжают действовать на левом (восточном) берегу Днепра в оккупированной части Херсонской области. В целом с 30 августа известные российские «военкоры» постоянно утверждали, что украинские силы удерживают позиции на левом берегу Днепра к северо-западу от Подстепного и в районе Антоновского моста, констатирует ISW. Один из них утверждал, что украинские силы смогли перебросить средства обеспечения и личный состав на позиции на левом берегу в течение последней недели. Другой «военкор» заявил, что российские подразделения мобилизованных и «добровольцев» держат оборону на херсонском направлении после того, как в Запорожскую область отвели неуточненные части ВДВ. Предположительно, «военкор» имеет в виду подразделения 7-й гвардейской дивизии ВДВ, которые перебросили с херсонского направления в район Работино в конце августа.

Похоже, что благодаря скрытой мобилизации России удается набирать личный состав в значительных масштабах, хотя качество и распределение этих новых военнослужащих остаются непонятными. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 сентября заявил, что с начала 2023 года контракты с Минобороны (МО) России заключили 280 тыс. человек. Медведев отметил, что в эту цифру входят военнослужащие, которые ранее находились в российском военном резерве или воевали как добровольцы. Поэтому ISW не может независимо подтвердить, сколько из них являются «новичками» и еще не воевали в Украине. Впрочем, можно утверждать, что российское командование продолжает масштабно вербовать военных для войны в Украине. Уровень подготовки и боевой опыт этих контрактников, вероятно, разный, они также могут быть менее умелыми и опытными, чем довоенные «контрактники». Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев 3 сентября заявил, что российские чиновники намерены подписать в общей сложности 420 тыс. контрактов до конца 2023 года, а депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что российский Генштаб определил такую же цифру как необходимую для создания новых соединений и частей. Однако, отмечают, в ISW, командование РФ сталкивается с проблемой создания и обучения долгосрочных новых формирований, поскольку часть новых формирований резерва уже была выведена на передовую досрочно.