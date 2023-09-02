На юге ВСУ находятся между первой и второй линиями обороны — Тарнавский 2 сентября, 23:56 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении — об этом в интервью британскому изданию Observer, принадлежащему к медиагруппе Guardian, рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

«Сейчас мы находимся между первой и второй оборонительными линиями», — сказал он.



По его оценкам, Россия посвятила 60% своего времени и ресурсов строительству первой оборонительной линии и лишь по 20% – второй и третьей линиям, поскольку Москва не ожидала, что украинские войска прорвутся к ним.



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«В центре наступления мы завершаем уничтожение вражеских подразделений, которые прикрывают отход российских войск за вторую линию обороны», — пояснил ситуацию на фронте генерал.



Тарнавский выразил уверенность в том, что «у нас все впереди», потому что рано или поздно у врага закончатся лучшие солдаты — это даст ВСУ толчок наступать больше и быстрее.

