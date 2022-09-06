Украинские военные продвинулись вглубь Луганской области — Гайдай 6 сентября, 12:26 Отвоевав у оккупантов несколько сотен метров, ВСУ закрепились на новых позициях (Фото:ВСУ)

За минувшие сутки украинским войскам удалось продвинуться и занять новые позиции в Луганской области.

Об этом во вторник, 6 сентября, заявил глава местной ОВА Сергей Гайдай.

«Луганская область держится. Несколько сотен метров за вчерашний день добавилось, которые наши военные контролируют. Были отбиты атаки, и произошло определенное продвижение. Там закрепились наши защитники», — рассказал он в эфире Эспрессо.

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В то же время более детальной информации об успехах ВСУ на этом направлении Гайдай не сообщил.

Тем временем контрнаступление украинской армии на Юге также продолжается.

ВСУ удерживаютАнтоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении на южном направлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда населенных пунктов, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии, начавшегося 29 августа.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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