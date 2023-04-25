Путин уволил целый список генералов после провалов в Украине, ВСУ добились отдельных успехов в районе Кременной — анализ и карты ISW 25 апреля, 08:40 Военнослужащие ВСУ на участке фронта между Бахмутом и городом Часов Яр, апрель 2023 (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Российский диктатор Владимир Путин своим недавним указом уволил или отправил в отставку ряд высокопоставленных командующих армией РФ, руководивших оккупационными войсками в Украине. Между тем ВСУ достигли незначительного продвижения в районе Кременной (Луганская область).

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 24 апреля.

Российские «военкоры» предполагают, что Владимир Путин 20 апреля распорядился о дополнительных перестановках в военном командовании. Так, по данным автора пропагандистского паблика Vоэнкор Котенок, диктатор подписал указ о ряде кадровых изменений: в частности Путин формально уволил командующего Восточного военного округа генерал-полковника Рустама Мурадова (о вероятном отстранении Мурадова стало известно в конце марта). «Военкор» отметил, что увольнение военачальника, вероятно, было результатом катастрофического для оккупационных сил наступления на Угледар, что привело к серьезным потерям как личного состава, так и военной техники армии РФ. Также в сообщении говорится, что согласно указу Путина вынуждены уйти в отставку генерал армии РФ Александр Дворников, который, как сообщалось, командовал российскими войсками в Украине в апреле 2022 года; бывший командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев, а также ряд других неназванных командующих.

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В ISW напоминают, что эти сообщения о новых кадровых изменениях в составе военного командования армии РФ появились после недавнего сообщения Кремля об отстранении командующего Тихоокеанским флотом России адмирала Сергея Авакянца (19 апреля). Еще один российский «военкор"-пропагандист Александр Сладков утверждает, что Авакянцу якобы поручено «создать и наладить работу совершенно новой организации».

Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к новым российским государственным частным военным формированиям (ЧВК), констатируют в ISW. Пригожин заявил, что посетил позиции батальонов Поток и Александр Невский, которые Пригожин охарактеризовал как «микро-ЧВК», и резко раскритиковал плохое состояние этих подразделений. ISW уточняет, что батальон Поток является одним из трех «добровольческих» отрядов российской государственной энергетической компании Газпром и является аналогом БАРСа (боевой армейский резерв РФ). Батальон Поток, вероятно, подчиняется ЧВК Редут Минобороны России. Пригожин озвучил вопрос, как эти подразделения могут вести боевые действия, если у них нет надлежащего обеспечения и вооружения, а также подверг критике появление подобных ЧВК. Вероятно, это свидетельствует о том, что Пригожин рассматривает новые организации как конкурентов ЧВК Вагнера, предполагают аналитики.

Они также отмечают, что согласно сообщениям российских источников, связанных с ЧВК Вагнера, украинские силы отбили неуточненные позиции, которые «вагнеровцы» поручили защищать силам батальона Поток. Со своей стороны представители личного состава подразделения Поток 24 апреля опубликовали видеообращение, в котором обвинили руководство Газпрома и ЧВК Редут в том, что они не снабдили батальон надлежащим вооружением и снаряжением. В то же время эти сообщения «военкоров» и Пригожина свидетельствуют о том, что ЧВК Вагнера, похоже, имеет власть над формированиями, принадлежащими российскому Минобороны. В свою очередь, это может указывать на то, что Пригожин восстановил некоторое расположение Кремля.

23 и 24 апреля российские силы продолжали атаки в Бахмуте и на окраинах города, однако не достигли никаких подтвержденных территориальных достижений за эти дни. Украинский Генштаб сообщил, что за эти двое суток ВСУ отразили российские атаки вблизи Новомаркового (12 км северо-западнее Бахмута), Григоровки (8 км к северо-западу от города), Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута), Хромового (северо-запад от Бахмута) и Ивановского (юго-западнее города). Минобороны РФ заявило, что силы ЧВК Вагнера захватили два неуточненных квартала на западе Бахмута, однако ISW не приводит подтверждений этих заявлений. Российские «военкоры» сообщили, что украинские войска продолжают бои, чтобы отбросить российские силы от дороги Хромово — Часов Яр, вдоль которой, по утверждению источников из РФ, якобы наступают вагнеровцы. Они также утверждают, что войска РФ вели позиционные бои северо-западнее Бахмута вблизи Орехово-Васильевки (11 км северо-западнее города). При этом Евгений Пригожин признал, что даже захват Бахмута не изменит для России оперативную ситуацию на донецком направлении.

Битва за Бахмут: карта

Инфографика: ISW

По состоянию на 24 апреля украинские войска добились незначительных успехов к югу от Кременной и продолжают обстреливать российские логистические узлы в тыловых районах Луганской области. ISW обратил внимание на кадры с подтвержденной геолокацией, которые свидетельствуют, что ВСУ добились незначительных успехов к северо-востоку от Верхнекаменского (18 км к югу от Кременной) и к юго-востоку от Белогоровки (12 км к югу от Кременной) в неустановленные даты. Один из российских «военкоров» признал, что украинские силы отбили неуточненные позиции вблизи Белогоровки и что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Невского (18 км северо-западнее Кременной) и Макеевки (22 км северо-западнее Кременной). В Генштабе ВСУ сообщили, что 23 и 24 апреля российские войска не предпринимали наступательных действий на линии Купянск — Сватово — Кременная. А командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска ведут безуспешные штурмы на Лиманском направлении.



Комментируя председательство министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН, ISW напоминает о своих предварительных оценках. Аналитики Института считают, что Россия использует свое председательство в СБ ООН в течение месяца для усиления тезисов Кремля о войне в Украине.

24 апреля The Wall Street Journal сообщила, что российские корабли переправляют иранские боеприпасы для оснащения армии РФ через Каспийское море. Со ссылкой на неназванные источники на Ближнем Востоке WSJ написала, что за последние шесть месяцев грузовые корабли перевезли более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион боеприпасов из Ирана в Россию через Каспийское море. Последний известный груз отправился из Ирана в Астрахань в начале марта и перевозил 1000 контейнеров из 2000 артиллерийских снарядов. WSJ отмечает, что Министерство обороны Ирана имеет контракт с российской государственной акционерной компанией Рособронэкспорт на продажу 74 тыс. артиллерийских снарядов по цене 1,7 млн ​​долларов. Известный российский «военкор» отреагировал на эти сообщения и заявил, что он еще не видел поступления этих боеприпасов на фронт, несмотря на продолжение российско-иранского оборонного сотрудничества.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Кремлевские власти предложили уравнять оплату труда мобилизованных россиян и «добровольцев», вероятно, пытаясь стимулировать военную службу.



Следственный комитет Саратовской области задержал бывшего командира ЧВК Вагнера, который ранее рассказал российской правозащитной организации Gulagu.net об убийствах вагнеровцами детей и других мирных жителей в Бахмуте.

Утром 24 апреля украинские войска, вероятно, совершили атаку с помощью морских беспилотников на базу Черноморского флота России ( ЧФ) в Севастополе.

ЧФ) в Севастополе. Депутат Красноярского края Константин Сенченко подал в отставку 24 апреля после того, как 20 апреля ушел в отставку губернатор Красноярского края Александр Усс. Эти отставки могут свидетельствовать о недовольстве руководством Кремля на региональном уровне в РФ, считают в ISW.



Российские войска продолжают атаки в районе Бахмута и вдоль участка фронта Авдеевка — Донецк.



Некоторые российские источники опровергли заявления других российских « военкоров» о том, что украинские силы заняли прочные позиции на восточном ( левом) берегу Херсонской области.

военкоров» о том, что украинские силы заняли прочные позиции на восточном левом) берегу Херсонской области. Кремль продолжает усилия по скрытой мобилизации — вероятно, пытаясь избежать второй волны официальной мобилизации.

Боевики ЧВК Вагнера, возможно, порой пытаются выполнять роль правоохранительных органов на оккупированных территориях Украины.

Карты боевых действий: бои на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW