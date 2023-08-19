ВСУ продвинулись на Запорожском и Бердянском направлениях — DeepState
ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)
За последние сутки Вооруженные силы Украины достигли успехов на Запорожском и Бердянском направлениях.
Об этом говорят данные интерактивной карты DeepState.
Так, в Запорожском направлении в результате активных наступательных действий Вооруженных Сил есть успехи в районе населенного пункта Роботино.
«Маленькими шагами, посадка за посадкой в тяжелых боях бойцы Сил обороны освобождают нашу территорию», — отмечают аналитики.
А на Бердянском направлении ВСУ имели успехи к юго-востоку от поселка Урожайное.