ВСУ продвинулись на Запорожском и Бердянском направлениях — DeepState

19 августа, 02:28
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ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

За последние сутки Вооруженные силы Украины достигли успехов на Запорожском и Бердянском направлениях.

Об этом говорят данные интерактивной карты DeepState.

Так, в Запорожском направлении в результате активных наступательных действий Вооруженных Сил есть успехи в районе населенного пункта Роботино.

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«Маленькими шагами, посадка за посадкой в тяжелых боях бойцы Сил обороны освобождают нашу территорию», — отмечают аналитики.

А на Бердянском направлении ВСУ имели успехи к юго-востоку от поселка Урожайное.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Бердянск Война в Украине Контрнаступление Война России против Украины

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