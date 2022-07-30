Продвинулись на несколько километров. У ВСУ есть успехи на Изюмском направлении — эксперт CIT 30 июля, 08:15 Украинские военные стреляют из гаубицы M777 Howitzer на линии фронта в Харьковской области, 28 июля (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал об успехах Вооруженных сил Украины на Изюмском направлении.

«Как мы видим из сообщения Генерального штаба, ограниченное украинское наступление, которое происходит на юге от Изюма, уже достигло определенных успехов. Российские атаки, если внимательно читать сводки Генштаба ВСУ, происходят на тех территориях, которые на большинстве карт закрашены красным, якобы оккупированы», — рассказал Михайлов.

Видео дня

По словам аналитика CIT, из этого можно заключить, что украинские войска в направлении оккупированного Изюма продвинулись на несколько километров на север.

"Также было много видео, прежде всего от 93-й бригады, об уничтожении российской техники и ее захвате на том направлении", - добавил он.

22 июля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что наиболее жестоко россияне бомбили не Мариуполь, а Изюм Харьковской области.

«Больше всего ракетных атак у нас было на город Изюм. Мы видим, что 476 ракетных ударов было по Изюму, а Мариуполь находится на втором месте, дальше – Николаев», - сказал он.

В июне мэр Изюма Валерий Марченко рассказал, что российские оккупанты прикрываются жителями города как живым щитом.



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