Продвинулись на несколько километров. У ВСУ есть успехи на Изюмском направлении — эксперт CIT

30 июля, 08:15
Украинские военные стреляют из гаубицы M777 Howitzer на линии фронта в Харьковской области, 28 июля (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украинские военные стреляют из гаубицы M777 Howitzer на линии фронта в Харьковской области, 28 июля (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал об успехах Вооруженных сил Украины на Изюмском направлении.

«Как мы видим из сообщения Генерального штаба, ограниченное украинское наступление, которое происходит на юге от Изюма, уже достигло определенных успехов. Российские атаки, если внимательно читать сводки Генштаба ВСУ, происходят на тех территориях, которые на большинстве карт закрашены красным, якобы оккупированы», — рассказал Михайлов.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=nYOtkR2Ffe4&feature=emb_logo

По словам аналитика CIT, из этого можно заключить, что украинские войска в направлении оккупированного Изюма продвинулись на несколько километров на север.

Читайте также:

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «Психика ломается». Российский оккупант рассказал о боях под Изюмом и заявил о больших потерях армии РФ — перехват ГУР

"Также было много видео, прежде всего от 93-й бригады, об уничтожении российской техники и ее захвате на том направлении", - добавил он.

22 июля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что наиболее жестоко россияне бомбили не Мариуполь, а Изюм Харьковской области.

«Больше всего ракетных атак у нас было на город Изюм. Мы видим, что 476 ракетных ударов было по Изюму, а Мариуполь находится на втором месте, дальше – Николаев», - сказал он.

В июне мэр Изюма Валерий Марченко рассказал, что российские оккупанты прикрываются жителями города как живым щитом.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Прочь от дома: за время войны из Украины, по данным ООН, выехало около 7 млн украинцев, 3 млн уже успели вернуться назад. (Фото:Kay Nietfeld /dpa via Reuters)
Эвакуация или эмиграция /
Почему украинские мигранты выгодны ЕС и какие риски ждут Украину в 2023 году — интервью с Глебовицким
30 июля, 07:40
Политика
Иван Яковина
Обозреватель НВ
Три сценария поражения Кремля. Что происходит вокруг Херсона

Главный театр военных действий сейчас — юг и Херсон. Там будет решаться исход войны

30 июля, 06:05
Мнения
Лосось — один из ключевых компонентов скандинавской диеты (Фото:composter-box/Depositphotos)
Полезнее, чем средиземноморская? Что стоит знать о скандинавской диете
Дуэйн Меллор
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X