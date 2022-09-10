Южный фронт. ВСУ продвинулись на некоторых участках от двух до нескольких десятков километров — ОК Юг 10 сентября, 14:01 Боеприпасы взрываются во время контрнаступления украинских военных, по некоторым данным, возле Андреевки, Херсонской области, август 2022 года (Фото:Maverick via REUTERS)

Во время контрнаступления украинские военные продвинулись на некоторых участках на юге от двух до нескольких десятков километров.



Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Есть продвижение наших войск по линии южного фронта на разных участках — от двух до нескольких десятков километров. И скоро мы сообщим и о тех населенных пунктах, которые с радостью встречают наших бойцов», — сказала она.

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Комментируя сообщения о перебрасывании 1300 «кадыровцев», которые должны стать усилением для армии РФ в Херсонской области, в ОК Юг заявили, что это фиксируют, но пока оккупанты достаточно далеко. По словам Гуменюк, они осознают силу контроля ВСУ — он полностью охватывает правый берег Днепра и немного левый.

«Они пытаются держаться подальше, чтобы не попадать в зону огневого поражения. Те резервы, которые сейчас оказываются на правом берегу и подтягиваются искусственно созданными переправами — баржа, буксир, катер — это "ЛНР/ДНР", которым 55-60 лет», — рассказала она.

Гуменюк говорит, что от них отказываются даже те подразделения, которые они приходят усиливать.

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