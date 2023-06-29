ВСУ продвинулись на 1,3 км на Бердянском направлении, под Бахмутом перехватили оперативную инициативу — Минобороны 29 июня, 09:19 Украинские военные на БМП Bradley в Запорожской области, 26 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успехи. На последнем — продвинулись на 1300 метров.

Об этом замминистра обороны Анна Маляр сообщила в четверг, 29 июня.

На направлении Ровнополь — Володино на юге украинские военные сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери оккупантам, рассказала она.

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Фото: Deep State

«Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав», — говорит Маляр.

На Запорожском и Мелитопольском направлениях ВСУ также «уничтожают» россиян. По словам Маляр, они подтягивают для обороны все свои резервы — «даже бригаду морской пехоты, которая в свое время бежала из Херсона».

На Бахмутском направлении ВСУ перехватили оперативную инициативу, снова идут ожесточенные бои. Оккупанты пытаются удержать занятые позиции, контратакуют, стягивают резервы, но постепенно отступают после потерь, рассказала заместитель главы Минобороны.

«В направлении Клищеевки продвинулись на 1200 м. В направлении Курдюмовки — на 1500 м. Борьба продолжается на флангах города. Наши имеют успех. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах», — сообщила Маляр.

В то же время российские войска продолжают наступление на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях, но без успеха.

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