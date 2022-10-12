ВСУ постепенно продвигаются в Луганской области, оккупанты пытаются выстроить оборону — глава ОВА

12 октября, 11:28
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В Луганской области ВСУ понемногу продвигаются вперед (Фото:Генштаб)

В Луганской области ВСУ понемногу продвигаются вперед (Фото:Генштаб)

В Луганской области Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед. Оккупанты пытаются выстроить многослойную линию обороны.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«Вооруженные силы Украины понемногу продвигаются вперед. Российские оккупационные войска стремительно пробуют выстроить многослойную линию обороны. Они строят в разных местах защитные сооружения, весь первый участок линии фронта активно проходят, в частности это касается не только мостов и дорог, но и админзданий», — отметил он.

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Гайдай также не стал раскрывать подробности о продвижении ВСУ.

Удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало условия для освобождения Луганской области. 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации региона. По состоянию на 7 октября было известно об освобождении семи населенных пунктов области.

https://www.youtube.com/watch?v=2c1nJVELcFc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Гайдай Война России против Украины

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