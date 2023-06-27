Сегодня на всех направлениях у ВСУ было продвижение вперед — Зеленский

27 июня, 01:56
Поделиться:
ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 26 июня, на всех направлениях у украинских военных было продвижение вперед.

Об этом он сказал во время видеообращения.

«Сегодня — фронт. Донецкая область, Запорожье. Наши воины, наши передовые позиции, направления активных действий на фронте. Сегодня на всех направлениях у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день. Я пожелал ребятам больше таких дней», — сказал президент.

Видео дня

Читайте также:
Резников и Остин обсудили контрнаступление ВСУ и переворот в России
Читайте также:
Мария Золкина
Мария Золкина
Призрак переговоров. Какие риски ждут Украину на фоне контрнаступления

26 июня Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск Хортица, которые отличились в тяжелых боях на Бахмутском направлении.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X