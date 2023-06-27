Сегодня на всех направлениях у ВСУ было продвижение вперед — Зеленский 27 июня, 01:56 ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 26 июня, на всех направлениях у украинских военных было продвижение вперед.

Об этом он сказал во время видеообращения.



«Сегодня — фронт. Донецкая область, Запорожье. Наши воины, наши передовые позиции, направления активных действий на фронте. Сегодня на всех направлениях у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день. Я пожелал ребятам больше таких дней», — сказал президент.

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26 июня Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск Хортица, которые отличились в тяжелых боях на Бахмутском направлении.