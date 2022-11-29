Бои в Луганской области. ВСУ понемногу продвигаются в сторону Сватово и Кременной

29 ноября, 10:24
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Гайдай заявил, что ВСУ понемногу продвигаются в сторону Сватового и Кременной (Фото:Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

Гайдай заявил, что ВСУ понемногу продвигаются в сторону Сватового и Кременной (Фото:Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

ВСУ понемногу продвигаются в сторону Сватово и Кременной, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook во вторник, 29 ноября.

По его словам, в деоккупированных селах области проблем с продовольствием нет.

«Мы постоянно подвозим проднаборы. Сегодня в Невское отправляем 200 наборов и 150 буханок хлеба, в расчете на каждого человека. В Невском сейчас остаются до 150 человек», — написал он.

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Гайдай заявил, что настаивает на эвакуации из освобожденных населенных пунктов из-за постоянных обстрелов врага.

https://www.facebook.com/watch/?v=521122913265784

«Желающих немного. Есть вопиющие случаи, когда находим детей, родители которых не захотели ехать. Но это единичные случаи», — добавил Гайдай.

Глава области заявил, что эвакуация из Луганской области продолжается, людей вывозят вглубь страны в относительно мирные области.

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«По договоренности с нашими международными партнерами имеем возможность отправлять людей с разными болезнями на длительное лечение в Чехию. Сейчас как раз формируем список на отъезд», — сказал он.

Гайдай заявил, что детям на оккупированных территориях (там, где не проходили активные боевые действия), имеющим интернет, учителя, которые там тоже остались, помогают учиться дистанционно по украинской программе.

«Случаи одиночные и тайные», — подчеркнул он.

https://www.youtube.com/watch?v=FjxmxcO8Zy0
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сватово Война России против Украины

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