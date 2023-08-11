ISW заявил о продвижении ВСУ в районе границы Донецкой и Запорожской областей и оценил эвакуацию из Купянского района 11 августа, 07:26 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В четверг, 10 августа, ВСУ продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

По сообщению украинского Генштаба, украинские войска продолжали контрнаступательные действия на бахмутском, бердянском и мелитопольском направлениях.

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Судя по опубликованным 10 августа геолокационным кадрам, украинские войска переправились через реку Мокри Ялы и продвинулись на восток до юго-западной окраины города Урожайное на границе Донецкой и Запорожской областей. По данным украинского Генштаба, украинские войска добились частичных успехов в направлении Урожайного, а также к югу и юго-востоку от Старомайроского.

9 августа украинские власти объявили об обязательной эвакуации гражданского населения 53 населенных пунктов Купянского района Харьковской области в связи с активизацией российских обстрелов и авиационных ударов по населенным пунктам вблизи линии фронта.

В ISW заявили, что российские войска занимают позиции к северо-востоку от Купянска в пределах досягаемости артиллерии, и активизация российских наступательных операций в этом районе значительно повышает риск для гражданского населения Купянска и близлежащих населенных пунктов.

По оценке ISW, эвакуация в Купянском районе не обязательно свидетельствует о том, что украинские войска ожидают значительного продвижения российских войск в этом районе.