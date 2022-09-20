«Продвигаемся вперед, Херсон все ближе»: Виталий Ким рассказал об успехах ВСУ на юге Украины

20 сентября, 14:30
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На юге Украины ВСУ продвигаются вперед, сообщил Виталий Ким (Фото:Генштаб)

На юге Украины ВСУ продвигаются вперед, сообщил Виталий Ким (Фото:Генштаб)

Глава Николаевской ОВА рассказал, что украинские силы продвигаются на юге Украины.

В видеообращении, опубликованном в Telegram, Ким рассказал, что РФ распространяет слухи о его бегстве в Одессу.

«Куда бежать? Почему? Обстрелов (Николаева. — Ред.) стало меньше, мы продвигаемся вперед. Работы много, потому что новые укрепления нужно делать уже на территории поближе к Херсону. Куда бежать? Мы идем вперед», — сказал Ким.

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12 сентября в Оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов на южном направлении. Площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. км.

Украина установила огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области, заявляла в середине сентября руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

По ее словам, на юге Украины подразделения российских оккупационных войск зажаты между украинскими силами обороны и правым берегом. Захватчикам предложили сдаться, перейдя под эгиду международного гуманитарного права, или возвращаться домой.

https://www.youtube.com/watch?v=lEVH3K41sX4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Война России против Украины Виталий Ким

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