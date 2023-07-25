«Оккупанты учатся у ВСУ». Разговор NV с Демоном — о продвижении Сил обороны на фронте и тактике россиян 25 июля, 21:00 NV Премиум Украинский морпех (Фото:Скриншот из видео 38-й отдельной бригады морской пехоты)

Боец 38-й отдельной бригады морской пехоты с позывным Демон в интервью Radio NV рассказал подробности того, как военные уничтожили вражеский вертолет Ка-52, о ситуации на фронте и том, как оккупанты учатся у ВСУ.

— Ваше подразделение отминусовало еще один вертолет российских оккупантов Ка-52, его еще называют Аллигатор. Можете ли это подтвердить? Расскажите, как это было?

— Здесь и рассказывать нечего: доля секунды, ребята среагировали, цель уничтожена.

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— Что можно сказать о том, как работает российская авиация по нашим позициям? Что они могут себе позволить на этом этапе войны?

— Они не работают так близко. А сегодня, возможно, хотели проверить нас или что-то в этом роде, подошли близко. И цель уничтожили сразу.

— Вооруженные силы Украины находились и находятся очень близко к Донецку. По состоянию на сейчас, что там происходит? Как можно описать ситуацию на этом направлении?

— Я отвечаю за конкретное направление. Мы находимся немножко [на расстоянии] от самого Донецка. Ситуация на фронте стабильно напряженная: бои продолжаются, отвоевываем нашу территорию.

— Говорят о тотальном минировании юга нашей страны со стороны врагов. Сообщается, что каждый метр заминирован. У вас подобная ситуация?