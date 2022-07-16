«Шаги очень уверенные». ВСУ продвигаются на Херсонском направлении — руководитель пресс-центра ОК Юг

16 июля, 20:34
Украинские военные (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные продолжают продвигаться на Херсонском направлении.

Об этом она сказала в эфире телеканала Еспресо.

«На Херсонском направлении мы продвигаемся, может быть, не так быстро, как хочется тем, кто подает позитивные новости, но, поверьте, эти шаги очень уверенные. И именно для того и делаются они в тишине, в определенной тайности, чтобы закрепиться на той территории и потом объявить о своих победах», — сказала Гуменюк.

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По ее словам, враг может оставлять ловушки для украинских военных.

Она также добавила, что вчера, зачищая освобожденное две недели назад село Потемкино, военные наткнулись на российскую бронированную машину. Трофейная техника уже перешла на вооружение ВСУ.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины

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