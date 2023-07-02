ВСУ с тяжелыми боями продвигаются на бердянском и мелитопольском направлениях — Маляр

2 июля, 19:58
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Военные 47-й ОМБр Магура ведут огонь из РСЗО Град вблизи линии фронта в Запорожской области, 25 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Военные 47-й ОМБр Магура ведут огонь из РСЗО Град вблизи линии фронта в Запорожской области, 25 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Силы обороны Украины с тяжелыми боями продолжают контрнаступление на бердянском и мелитопольском направлениях. Также есть частичный успех на южном фланге Бахмутского направления.

О ситуации на фронтах по состоянию на вечер воскресенья, 2 июля, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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«Везде продолжаются тяжелые бои», — сообщила Маляр.

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На востоке враг наступает на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях.

Также враг двинулся вперед на Сватовском направлении. Там идут ожесточенные бои, сообщили в Минобороны Противник атакует Белогоровку, Серебрянку.

«Ситуация довольно сложная», — пишет Маляр.

На Бахмутском направлении на южном фланге украинские военные движутся вперед, есть частичный успех. В то же время на северном продолжаются бои. Враг перебросил туда два десантно-штурмовых полка.

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На юге силы обороны с тяжелыми боями, но постепенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

«Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, переброской резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед», — отмечает заместитель министра обороны.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Минобороны Украины Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Министерство обороны Украины Запорожская область Бердянск Мелитополь Бахмут Оккупированные территории Контрнаступление Война России против Украины Анна Маляр деоккупация силы обороны

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