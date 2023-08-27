Украинские военные продвигаются к следующему за Работиным селу — карта 27 августа, 11:11 Украинские военные возле Роботино Запорожской области, 25 августа 2023 года, 25 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Силы обороны Украины продвигаются в направлении Новопрокоповки — села в Запорожской области, которое расположено возле Работино.

Об этом спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил в эфире телемарафона в воскресенье, 27 августа.

По его словам, также украинские военные движутся в направлении Малая Токмачка — Очеретоватое.

Видео дня

Фото: DeepState

«Больше всего враг пытается давить на наши войска на Авдеевском и Марьинском направлениях. Ничего у него там не получается. Бои идут и пытаются удерживать позиции возле Работино. Активно обороняется, латает свои дыры», — рассказал спикер.

Он отметил, что впереди перед ВСУ остаются «достаточно мощные» российские линии обороны.



За прошедшие сутки бойцы на Таврическом направлении взяли в плен 17 оккупантов, РФ потеряла еще 305 военных, 32 единицы техники и 11 складов боеприпасов.

22 августа в Минобороны Украины заявили, что бойцы зашли в Работино Запорожской области, а на следующий день установили там сине-желтый флаг.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.