ВСУ продолжают вести упорные бои в Бахмуте, ситуация на фронте статическая — Пентагон

3 мая, 05:09
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

ВСУ продолжают вести упорные бои, особенно в Бахмуте, сдерживая российские атаки. В целом ситуация на фронте статическая.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.

В то же время отмечается, что ни одна из сторон пока не получает контроля над существенными новыми территориями

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Он отметил, что в определенный период времени на Бахмутском направлении можно было наблюдать ослабление напряженности, однако сейчас там снова идут тяжелые бои.

«В основном, вдоль линии фронта ситуация продолжает оставаться статической», — сказал он.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Бахмут Война России против Украины

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