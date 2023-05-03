ВСУ продолжают вести упорные бои в Бахмуте, ситуация на фронте статическая — Пентагон 3 мая, 05:09 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

ВСУ продолжают вести упорные бои, особенно в Бахмуте, сдерживая российские атаки. В целом ситуация на фронте статическая.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.



В то же время отмечается, что ни одна из сторон пока не получает контроля над существенными новыми территориями

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Он отметил, что в определенный период времени на Бахмутском направлении можно было наблюдать ослабление напряженности, однако сейчас там снова идут тяжелые бои.

«В основном, вдоль линии фронта ситуация продолжает оставаться статической», — сказал он.