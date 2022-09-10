ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Харьковской и Херсонской областях — Генштаб 10 сентября, 19:30 Подразделения ВСУ продолжают освобождать населенные пункты на юге и востоке страны (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ продолжают освобождать украинские территории на юге и востоке страны. В то же время информацию об освобожденных населенных пунктах по соображениям безопасности предоставят позже.

«Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и на Южнобужском направлении. По соображениям безопасности наших военнослужащих, официальная информация будет предоставлена позже», — говорится в сводке Генштаба по состоянию на вечер 199-х суток противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Видео дня

В Генштабе также сообщили о текущей ситуации вдоль линии фронта. Так противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве наступления украинских войск на отдельных направлениях.

«Враг ведет воздушную разведку, продолжает осуществлять огневое поражение позиций наших подразделений, принимает меры по восстановлению утраченного положения, с этой целью перемещает свои войска. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины», — отмечают в Генштабе.

Оккупанты по всем направлениям, кроме Волынского и Полесского, продолжают обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В течение суток российские оккупанты также нанесли девять ракетных и десять авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины.

В то же время враг продолжает нести потери. В частности, в результате действий Сил обороны на Южнобужском направлении потери подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РФ только за предыдущие сутки составили более 58 человек убитыми.

Командование оккупационных войск проводит мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений 1-го армейского корпуса за счет перевода уцелевшего после боевых действий личного состава в другие подразделения. Так, по имеющейся информации, остатки личного состава от так называемого батальона специального назначения «хан» переведены в 9-й полк морской пехоты.

Читайте также: Павел Баев Что предпримет Путин на фоне военного поражения России

Среди прибывающего в Украину на усиление личного состава возросло количество самоувечий. Российское руководство постоянно ищет новые источники пополнения резервов. Обещая высокое денежное содержание и социальный пакет, пытается вербовать через группы в социальных сетях «добровольцев» среди отставных военных в Кыргызской республике, отмечается в сводке.

В связи с приближением подразделений Сил обороны, в Херсонской области командование российских оккупационных войск пытается усилить Херсон путем перемещения резервов. Так, в областном центре фиксируются новые подразделения противника, военнослужащие которых плохо ориентируются в городе.

Захватчики пытаются вести работы по возобновлению движения через мост Каховской ГЭС, участок которого находится под огневым контролем ВСУ. В Новой Каховке захватчики ужесточили фильтрационные меры с участием сотрудников ФСБ РФ — проверяют мобильные устройства, ищут граждан, помогающих ВСУ. Похожая ситуация и в Энергодаре Запорожской области.

Силы обороны успешно отбили наступательные действия противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка.

За текущие сутки в результате огневого воздействия артиллерии нанесено поражение по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также вражеской понтонной переправе, отметили в Генштабе.

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

9 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ продвинулись на некоторых участках от двух до нескольких десятков километров и пообещали позже сообщить, какие именно населенные пункты были освобождены.



Также идет деоккупация украинских территорий на восточном направлении. 1 сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области, среди которых Балаклея, Купянск и Изюм.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 9 сентября сообщил, что за последние несколько дней украинские войска освободили от оккупантов более 1000 кв. км территорий.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.