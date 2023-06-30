ВСУ продолжают мощное давление на юге, следует ожидать «жестов доброй воли» — Гуменюк 30 июня, 18:57 Если ВСУ не дождутся жеста доброй воли, тогда «догонят» оккупантов (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Украинские силы продолжают давление на российскую армию на временно оккупированных территориях юга страны. ВСУ не исключают очередного «жеста доброй воли» россиян.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Каждый такой жест доброй воли, который россияне демонстрировали уже неоднократно за время полномасштабного вторжения, происходил под мощным давлением Сил обороны. В частности, и на юге. Мощное давление мы продолжаем, так что следует ожидать жестов доброй воли», — сказала она.

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Гуменюк добавила: если ВСУ не дождутся «жеста доброй воли», тогда «догонят» оккупантов. Она также прокомментировала успешный удар ВСУ по российскому штабу и складу горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске.

«Это работа в рамках того контрнаступления, которое все ожидают и которое наконец, увидят наглядно. Увидеть можно, что враг теряет свои мощности даже в тылу, это и есть подготовка к тому, чтобы активные действия врага были напрочь неактивными», — сказала она.

По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Накануне замминистра обороны Анна Маляр заявила, что на последнем ВСУ продвинулись на 1,3 км, а также перехватили оперативную инициативу под Бахмутом.

Всего Минобороны Украины сообщило об освобождении в июне девяти населенных пунктов на юге и востоке. Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Президент Владимир Зеленский признавал, что наступление дается нелегко из-за заминированных россиян территорий, но подчеркнул, что Украина будет продвигаться так, как сочтет нужным.