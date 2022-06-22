«Есть некоторые успехи». ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области — ОК Юг
ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Украинские войска продолжают контрнаступление в Херсонской области, сообщили в оперативном командовании Юг.
Как рассказала в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, в целях безопасности названия населенных пунктов, которые освобождают от оккупантов, не разглашают.
«Мы действительно имеем определенные успехи, контрнаступательные действия, которые существенно продвигают нас в восточном направлении, но не объявляем сейчас освобожденные населенные пункты, потому что в условиях войны очень важно пройти, освободить, закрепиться и отодвинуть врага настолько, чтобы он не мог накрывать мощными и очень жестокими артиллерийскими, минометными ударами тот населенный пункт, который уже под нашим контролем», — отметила она.
20 июня советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области.
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