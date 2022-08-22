«Без марша по степям». В ОК Юг рассказали, как ВСУ контрнаступают на юге Украины 22 августа, 13:10 ВСУ продолжают контрнаступление на юге Украины (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вооруженные силы Украины «системно и методично» проводят контрнаступательные действия на юге.

Об этом в эфире телемарафона сказала руководитель объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Если все ожидали, что это будет подъем войска и маршевый проход по степям Херсонской области, то это зря. Поскольку в условиях современной войны контрнаступление выглядит иначе. Это в основном истощение сил врага», — отметила она.

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По ее словам, украинская тактика предусматривает уничтожение складов с боеприпасами, командных пунктов, удары по опорным пунктам, где сосредотачиваются вражеские вооружения и техника.

Это существенно влияет на моральный дух оккупантов, добавила Гуменюк.

Западные официальные лица заявляют, что война в Украине находится в операционном застое и ни одна сторона не может создать достаточный наземный боевой потенциал, чтобы повлиять на ход событий.



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