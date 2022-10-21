«Путин и Лукашенко не вечны»: ВСУ предостерегли беларусов от участия в войне против Украины — видео

21 октября, 16:30
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ВСУ предупредили, что ответ на возможное вторжение со стороны Беларуси буде очень жестким (Фото:ВСУ)

ВСУ предупредили, что ответ на возможное вторжение со стороны Беларуси буде очень жестким (Фото:ВСУ)

Вооруженные силы Украины призвали беларуский народ не воевать на стороне кремлевского режима, даже если этого потребует их диктатор Александр Лукашенко.

Соответствующее видеообращение было обнародовано на странице ВСУ в Facebook в пятницу, 21 октября.

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Украинские военные предостерегли беларусов, что ответ на агрессию с их стороны будет очень «жестким».

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«Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины… Мы призываем вас не хоронить ваших сыновей, мужей, родителей, братьев, погибших за амбиции и страх Путина и Лукашенко потерять свою власть. Диктаторы уходят в небытие, военные преступники, так или иначе, оказываются на скамье подсудимых. Стены падают, и кремлевская тоже не вечна. Империи разрушаются, остаются народы, обычные люди, которые могут быть друзьями, а могут и врагами», — подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/AFUkraine/videos/1508480926281542/

Данное обращение было опубликовано на фоне сообщений о концентрации на территории Беларуси существенных военных сил, что может быть попыткой РФ оттянуть украинские подразделения с востока и юга, где продолжается контрнаступление Сил обороны, на север страны.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беларусь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Видеообращение Война России против Украины

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