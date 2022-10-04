ВСУ «приземлили» иранский дрон Mohajer-6, которым оккупанты пытались атаковать Одессу 4 октября, 00:56 Иранский ударный беспилотник Mohajer-6 (Фото:twitter.com/DefenceU)

Украинские военные «приземлили» иранский ударный беспилотник Mohajer-6. Оккупанты пытались ним атаковать Одессу.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.



«Вот иранский беспилотник Qods Mohajer-6, несколько дней назад запущенный для координации атаки на Одессу», — говорится в сообщении.

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Минобороны опубликовало фото для посла Ирана, который на ноту МИД Украины заявил, что его страна не поставляла беспилотники в Россию.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные Силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана из-за снабжения страной оружия России, используемого агрессором в полномасштабной войне. В МИД заявили, что это недружественный акт, который серьезно вредит украинско-иранским отношениям. Посла Ирана лишат аккредитации, а количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве будет значительно сокращено.