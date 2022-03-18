Уже третье: ВСУ укрепляют дальнее кольцо обороны Киева 18 марта, 16:28 Цей матеріал також доступний українською ВСУ перекрывают для войск РФ главные пути наступления (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Украинские защитники приступили к укреплению уже третьего кольца обороны Киева.

Об этом в пятницу, 18 марта, сообщил заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

Он отметил, что Киев — главная, стратегическая задача ВС РФ, которую они при этом не может выполнить.

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«По правому берегу враг остановлен почти на 70 километров, что делает невозможным ведение огня, кроме ракетных обстрелов. По левому берегу его остановили, но противник цинично расстреливает нашу инфраструктуру. Для неприятеля перекрываются главные пути наступления. Каждый город готовится как оборонительный форт. Ранее было создано два кольца обороны. На Броварском и Бориспольском направлении противник отказался от наступательных действий. ВСУ ведет работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны», — рассказал Грузевич.

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