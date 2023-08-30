Гаубицы и минометы. Силы обороны Украины приняли на вооружение новые образцы иностранного оружия
Алексей Резников (Фото:REUTERS / Alkis Konstantinidis)
Приказом министра обороны Украины Алексея Резникова от 28 августа Силы обороны Украины приняли на вооружение новые виды иностранного оружия. На этот раз речь идет об артиллерийских системах и минометах.
Об этом в среду, 30 августа, сообщило Министерство обороны Украины.
Украинские военные официально приняли на вооружение:
- 152-мм самоходную пушку-гаубицу VZ.77 DANA,
- 152-мм самоходную пушку Zuzana-2,
- 155-мм самоходную гаубицу TRF1,
- 105-мм гаубицу M101,
- 120-мм миномет M/41D,
- 82-мм миномет EM-82,
- 82-мм миномет Warrior 82.
Резников отметил, что это чрезвычайный прорыв в системе обеспечения ВСУ.
«Во время войны у нас нет проволочек. Процедура довольно простая, где ключевым фактором является наличие кода НАТО для того или иного вооружения, поступающего в рамках международной технической помощи», — подчеркнул глава Минобороны.
Резников рассказал, что поскольку подавляющее большинство предоставленного вооружения и военной техники уже кодифицировано в НАТО, то в Украине оно берется на вооружение приказами Министерства обороны Украины.
«Используя этот механизм, мы быстро, без проволочек, избегая бюрократической волокиты, проходим этапы циркуляции бумаг и принимаем ВВТ на вооружение. Такая практика в полной мере удовлетворяет потребности ВСУ и соответствует подходам наших партнеров», — отметил он.
В Минобороны отметили, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ принято на вооружение и допущено к эксплуатации 246 образцов оружия и военной техники. Кроме того, к эксплуатации также допущено и 82 образца беспилотных авиационных комплексов.
Министерство добавило, что это в сотни раз больше, чем в любой год за 32 года независимости Украины.