Гаубицы и минометы. Силы обороны Украины приняли на вооружение новые образцы иностранного оружия

30 августа, 22:53
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Алексей Резников (Фото:REUTERS / Alkis Konstantinidis)

Алексей Резников (Фото:REUTERS / Alkis Konstantinidis)

Приказом министра обороны Украины Алексея Резникова от 28 августа Силы обороны Украины приняли на вооружение новые виды иностранного оружия. На этот раз речь идет об артиллерийских системах и минометах.

Об этом в среду, 30 августа, сообщило Министерство обороны Украины.

Украинские военные официально приняли на вооружение:

  • 152-мм самоходную пушку-гаубицу VZ.77 DANA,
  • 152-мм самоходную пушку Zuzana-2,
  • 155-мм самоходную гаубицу TRF1,
  • 105-мм гаубицу M101,
  • 120-мм миномет M/41D,
  • 82-мм миномет EM-82,
  • 82-мм миномет Warrior 82.

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Резников отметил, что это чрезвычайный прорыв в системе обеспечения ВСУ.

«Во время войны у нас нет проволочек. Процедура довольно простая, где ключевым фактором является наличие кода НАТО для того или иного вооружения, поступающего в рамках международной технической помощи», — подчеркнул глава Минобороны.

Резников рассказал, что поскольку подавляющее большинство предоставленного вооружения и военной техники уже кодифицировано в НАТО, то в Украине оно берется на вооружение приказами Министерства обороны Украины.

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«Используя этот механизм, мы быстро, без проволочек, избегая бюрократической волокиты, проходим этапы циркуляции бумаг и принимаем ВВТ на вооружение. Такая практика в полной мере удовлетворяет потребности ВСУ и соответствует подходам наших партнеров», — отметил он.

В Минобороны отметили, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ принято на вооружение и допущено к эксплуатации 246 образцов оружия и военной техники. Кроме того, к эксплуатации также допущено и 82 образца беспилотных авиационных комплексов.

Министерство добавило, что это в сотни раз больше, чем в любой год за 32 года независимости Украины.

Инфографика: Министерство обороны Украины
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Минобороны Украины Оружие Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Алексей Резников силы обороны

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