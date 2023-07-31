Украина применяет на фронте изготовленные в этом году в Иране 122-мм снаряды — OSINT-проект 31 июля, 10:45 Как утверждается, иранские снаряды на вооружение ВСУ поступили на вооружение ВСУ (Фото:War Noir/Twitter)

Украинские военные используют иранские 122-мм снаряды, которые изготовили в 2023 году. Об этом заявил OSINT-специалист с ником War Noir, опубликовав фото в Twitter.

По его словам, первыми снимки со снарядами показали бойцы артиллерийских подразделений. Автор обратил внимание на маркировку, согласно которой их изготовили в этом году.

Видео дня

В сентябре 2022-го OSINT-проект Ukraine Weapons Tracker в Twitter показал видео с осколочно-фугасными снарядами OF-462 из Ирана, которые, как утверждает, применяли ВСУ.

Как изготовленные в Иране снаряды попали в Украину, неизвестно.

Ранее Financial Times писала, что ВСУ используют на фронте боеприпасы из Северной Кореи, изготовленные в КНДР в 1980-х и 1990-х годах. По словам военных, их «изъяла с корабля» одна дружественная страна.