Украина применяет на фронте изготовленные в этом году в Иране 122-мм снаряды — OSINT-проект

31 июля, 10:45
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Как утверждается, иранские снаряды на вооружение ВСУ поступили на вооружение ВСУ (Фото:War Noir/Twitter)

Как утверждается, иранские снаряды на вооружение ВСУ поступили на вооружение ВСУ (Фото:War Noir/Twitter)

Украинские военные используют иранские 122-мм снаряды, которые изготовили в 2023 году. Об этом заявил OSINT-специалист с ником War Noir, опубликовав фото в Twitter.

По его словам, первыми снимки со снарядами показали бойцы артиллерийских подразделений. Автор обратил внимание на маркировку, согласно которой их изготовили в этом году.

Видео дня

https://twitter.com/war_noir/status/1685687652396249088?s=20

В сентябре 2022-го OSINT-проект Ukraine Weapons Tracker в Twitter показал видео с осколочно-фугасными снарядами OF-462 из Ирана, которые, как утверждает, применяли ВСУ.

Как изготовленные в Иране снаряды попали в Украину, неизвестно.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1567272917582467073?s=20

Ранее Financial Times писала, что ВСУ используют на фронте боеприпасы из Северной Кореи, изготовленные в КНДР в 1980-х и 1990-х годах. По словам военных, их «изъяла с корабля» одна дружественная страна.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Иран Боеприпасы Снаряды Война России против Украины

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