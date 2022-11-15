В Луганской области линия фронта приближается к большим оккупированным городам — глава ОВА 15 ноября, 10:47 По словам Сергея Гайдая, ВСУ продвигаются ближе к большим городам Луганской области (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинские военные постепенно продвигаются ближе к большим городам Луганской области, в частности, к Рубежному и Кременной.



Как сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, на территории региона продолжаются тяжелые бои.

По его словам, местные жители уже «слышат» продвижение ВСУ.

Гайдай отметил, что украинские силы не могут активно продвигаться в Луганской области, поскольку оккупанты подготовились и обустроить оборонные сооружения.

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Также продвижение ВСУ замедляет то, что территория области заминирована.

Гайдай добавил, что «Луганская земля завалена трупами россиян», которые никто не забирает.

Тем не менее оккупанты продолжают стягивать резервы в Луганскую область.

Накануне Генштаб сообщал, что оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное.