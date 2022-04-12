«Можно использовать». ВСУ превратили в груду металла пять тысяч единиц российской техники — Forbes 12 апреля, 17:02 Цей матеріал також доступний українською Техники оккупантов в Тростянце, 30 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

ВСУ с начала полномасштабного военного вторжения России уничтожили пять тысяч единиц техники оккупантов. Об этом сообщается в материале Forbes.

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«Украинская армия за семь недель войны уничтожила пять тысяч единиц российской техники, превратив ее в груду металла, который можно использовать для восстановления инфраструктуры страны», — говорится в материале.

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Отмечается, что из 85 тысяч тонн уничтоженной российской техники около:

75 тысяч тонн — углеродистая и нержавеющая сталь;

2,5 тысячи тонн — алюминий;

1 тысяча тонн — медь;

более 360 тонн титана и магния,

10 кг платины,

18 кг золота

1,2 тонны серебра.

По данным журналистов, в 2021 году общая заготовка металлолома в Украине составляла 4,1 миллиона тонн, а украинские металлургические заводы для производства стали использовали 80% этого металлолома.

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«Если утилизировать всю военную технику, а металлы продать, можно получить около $45 млн», — сообщается в материале.

По данным Генштаба, украинская армия уничтожила 732 танка, почти две тысячи бронетранспортеров, 157 самолетов и 140 вертолетов оккупантов.

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