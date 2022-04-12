«Можно использовать». ВСУ превратили в груду металла пять тысяч единиц российской техники — Forbes
Техники оккупантов в Тростянце, 30 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)
ВСУ с начала полномасштабного военного вторжения России уничтожили пять тысяч единиц техники оккупантов. Об этом сообщается в материале Forbes.
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«Украинская армия за семь недель войны уничтожила пять тысяч единиц российской техники, превратив ее в груду металла, который можно использовать для восстановления инфраструктуры страны», — говорится в материале.
Отмечается, что из 85 тысяч тонн уничтоженной российской техники около:
- 75 тысяч тонн — углеродистая и нержавеющая сталь;
- 2,5 тысячи тонн — алюминий;
- 1 тысяча тонн — медь;
- более 360 тонн титана и магния,
- 10 кг платины,
- 18 кг золота
- 1,2 тонны серебра.
По данным журналистов, в 2021 году общая заготовка металлолома в Украине составляла 4,1 миллиона тонн, а украинские металлургические заводы для производства стали использовали 80% этого металлолома.
«Если утилизировать всю военную технику, а металлы продать, можно получить около $45 млн», — сообщается в материале.
По данным Генштаба, украинская армия уничтожила 732 танка, почти две тысячи бронетранспортеров, 157 самолетов и 140 вертолетов оккупантов.
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