«Можно использовать». ВСУ превратили в груду металла пять тысяч единиц российской техники — Forbes

12 апреля, 17:02
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Техники оккупантов в Тростянце, 30 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Техники оккупантов в Тростянце, 30 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

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ВСУ с начала полномасштабного военного вторжения России уничтожили пять тысяч единиц техники оккупантов. Об этом сообщается в материале Forbes.

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«Украинская армия за семь недель войны уничтожила пять тысяч единиц российской техники, превратив ее в груду металла, который можно использовать для восстановления инфраструктуры страны», — говорится в материале.

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Отмечается, что из 85 тысяч тонн уничтоженной российской техники около:

  • 75 тысяч тонн — углеродистая и нержавеющая сталь;
  • 2,5 тысячи тонн — алюминий;
  • 1 тысяча тонн — медь;
  • более 360 тонн титана и магния,
  • 10 кг платины,
  • 18 кг золота
  • 1,2 тонны серебра.

По данным журналистов, в 2021 году общая заготовка металлолома в Украине составляла 4,1 миллиона тонн, а украинские металлургические заводы для производства стали использовали 80% этого металлолома.

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«Если утилизировать всю военную технику, а металлы продать, можно получить около $45 млн», — сообщается в материале.

По данным Генштаба, украинская армия уничтожила 732 танка, почти две тысячи бронетранспортеров, 157 самолетов и 140 вертолетов оккупантов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вторжение Война в Украине

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