ВСУ предстоит освободить 2,5 тысячи сел и городов от войск РФ — Резников 19 июля, 21:02 Украина собирает миллионные боевые силы, чтобы освободить юг от российских оккупантов (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинским силам предстоит освободить более 2,5 тысячи сел и городов, сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Мы уже освободили более тысячи городов и сел, которые враг захватил в начале. Нам надо освободить еще более 2 500 маленьких сел и городов. Россию определенно можно победить», — сказала он во время выступления на Atlantic Council.

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Он подчеркнул, что Украина уже показала, как это может быть сделано, но все зависит от степени поддержки свободного мира.

«Если мы получим достаточно оружия вовремя, мы освободим нашу землю», — сказал Резников.

Ранее Резников в интервью The Times рассказывал, что по приказу президента Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы освободить юг от российских оккупантов.

Президент и руководство Украины неоднократно отмечали, что Украина освободит все оккупированные и временно захваченные территории, включая Донбасс и Крым.

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