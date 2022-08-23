В ОК Юг подтвердили поражение Антоновского моста и моста через Каховскую ГЭС 23 августа, 02:31 Мост через Каховскую ГЭС (Фото:скриншот видео)

Украинские военные за сутки, 22 августа, уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке. Также подтверждено поражение двух мостов на юге.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Речь идет об Антоновском мосте и мосте через Каховскую ГЭС.

«Существенное поражение нанесено Антоновскому мосту, подтверждена весомая степень повреждения моста через Каховскую ГЭС, уничтожен состав вражеских боеприпасов в Каховке», — говорится в сообщении.

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ВСУ нанесли авиационные удары по опорному пункту, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, складам боеприпасов и системам противовоздушной обороны оккупантов.

Фото: Инфографика: НВ

Потери оккупантов на юге за сутки: 17 россиян; ЗРК Бук; минометный комплекс Сани; пять единиц бронированных автомобилей и другой техники.

Отмечается, что оккупанты восемь раз наносили авиационные удары по позициям украинских военных.

В Черном море Россия держит четыре ракетоносителя, снаряженные 28 ракетами типа Калибр. Всего у побережья Крыма сосредоточены 13 кораблей.

Накануне депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту, когда по нему двигалась колона российской техники с боеприпасами.

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