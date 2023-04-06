ВСУ существенно потеснили оккупантов на Кинбурнской косе — ОК Юг 6 апреля, 20:17 Кинбурнская коса (Фото:Darkngs/Wikipedia)

Защитники Украины «существенно потеснили» российских оккупантов на Кинбурнской косе. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала Еспресо в четверг, 6 апреля.

По словам Гуменюк, Силы обороны «работают достаточно успешно», но рассказывать подробности еще рано.



"…Отчитываться будем немного позже. В целом могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе. Хотя они раз в два дня решаются вытащить артиллерийскую установку, чтобы обозначить свое присутствие на западной части Кинбурнской косы и обстрелять Днепровско-Бугский лиман, намекая на контроль за морскими транспортными путями. Но все-таки стойкое пребывание врага там не фиксируется", — сообщила спикер.



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Она добавила, что российские оккупанты скапливаются ближе к материковой части, чтобы прикрываться мирными жителями.

В конце марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорил, что Силы обороны ежедневно наносят удары по оккупантам на Кинбурнской косе.

Наталья Гуменюк ранее сообщала, что защитники Украины зачищают от оккупантов 20−30-километровую полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области.