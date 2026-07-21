Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию Буссоль-С, склады и пункты управления российскими беспилотниками на временно оккупированных территориях и в Курской области РФ.

Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в Генштабе ВСУ.

По данным Генштаба, среди пораженных целей — радиолокационная станция Буссоль-С вблизи Хорлов на временно оккупированной части Херсонской области. Этот комплекс используется для обнаружения, сопровождения и определения координат морских целей, обеспечивая контроль прибрежной акватории, отметили там.

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Кроме того, по информации военных, были поражены склад материально-технических средств в Давыдовском Донецкой области, склад боеприпасов в Кундрючьем Луганской области и склад материально-технического обеспечения вблизи Попово-Лежачей в Курской области РФ.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по пунктам управления российскими беспилотниками в районах Комара Донецкой области, Каменского Запорожской области и села Запорожье Донецкой области.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации», — добавили в Генштабе.

В ночь на 21 июля в российском Липецке после объявления ракетной опасности вспыхнул пожар рядом с теплоэлектроцентралью.

Кроме того, в ночь на 21 июля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, после которых часть Южного побережья полуострова осталась без электроснабжения.