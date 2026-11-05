В ночь на 5 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили место хранения , подготовки и запуска российских ударных дронов в Гвардейском (оккупированный Крым), а также склад дронов в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Кроме того, Силы обороны поразили склад боеприпасов оккупантов в районе Новоазовска, склад материально-технических средств в районе Прогресса, а также ремонтно-восстановительные подразделения в районе Талаковки Донецкой области и в районе Нижней Дуванки Луганской области.

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В Генштабе подчеркнули, что с мест пуска в Крыму российские войска атакуют ударными дронами украинские города и гражданскую инфраструктуру. Поражение таких объектов и складов БПЛА снижает интенсивность этих атак.

3 и 4 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили два зенитных ракетно-пушечных комплекса Панцирь и огневую группу россиян в оккупированном Крыму, а также пункт управления БПЛА в Запорожской области и склад материально-технических средств в Луганской области.

Военные отметили, что Панцири прикрывают российские объекты в Крыму и на юге РФ от украинских дронов и ракет. Таким образом, каждый пораженный комплекс ослабляет противовоздушную оборону оккупантов.